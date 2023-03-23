詐騙手法日新月異，利用勒索病毒綁架電腦檔案、透過一頁式詐騙網站及簡訊等騙取民眾錢財及個資案例層出不窮。中華電信「防駭守門員」守護行動、家用網路連網安全，統計今年1~3月已為客戶攔阻惡意網站、辨識詐騙簡訊達8.6億次，另提供兒少過濾不宜網站的「色情守門員」及「上網時間管理」服務，為兒少打造健康安全的上網環境。在兒童節前夕，中華電信推出優惠活動，即日起至3月31日前於全通路申請指定方案贈Hami Point 100點、再抽最高Hami Point 1100點。

中華電信表示，「防駭守門員」可24小時有效過濾惡意網站、釣魚網頁及簡訊、遏阻勒索病毒及網路駭客攻擊，降低個資外洩風險。「色情守門員」可攔阻『色情、暴力、毒品、自殺、武器與賭博』等六大類有害網站，今年1~3月成功攔阻不良網站數高達8.9億，除杜絕色情、暴力網站外，於四月起新增「漫畫、論壇」類別及「社群、影音」網站管理，提供兒少安全的網路社群環境。「上網時間管理」可設定孩童家用及行動上網裝置上網時段，有效管理孩童上網時間。

申請三大資安服務後，可同時免費下載安裝「中華網安助手APP」，直接管理網路連線內容及時間、查看網站攔阻狀況，上網環境更有保障。詐騙猖獗，中華電信也再次提醒民眾：中華電信不會以電話或簡訊等方式，要求民眾提供信用卡卡號、銀行帳號或進行轉帳等方式來收取費用或進行退費，若民眾收到以「中華電信」為名的不明簡訊或電話，請儘速撥打中華電信客服0800-080090或165防詐騙專線。