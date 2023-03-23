民眾黨立院黨團今（23）日舉行記者會，指出農委會主委陳吉仲在台灣一連串的缺蛋危機中，靈光一閃說要促銷國產豆奶，讓國軍弟兄「額外」補充營養，而去年五月，農委會也是隨著「食農教育法」將國產豆奶推進校園。但農委會喊出2027年將國產大豆市佔率擴大至10％，資料卻顯示食用國產大豆自給率只有1.9％，質疑陳吉仲承諾的10％是否又將淪為口號？

民眾黨立委陳琬惠、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨與冬山鄉農會總幹事黃志耀今舉行「缺蛋想到豆奶了？國產豆10％淪為口號？」記者會，他們說，台灣耕地零碎，氣候條件讓國產大豆種植較難，其中大豆的種植面積一直偏低，至2017年起，台灣國產大豆種植面積始終維持3000公頃左右，至2021年的統計種植面積來到3377公頃，產量為4194公噸。而從農委會提供的資料中，食用國產大豆自給率只有1.9％，一直無法突破2％，農委會除補貼種植、技術輔導、設備補助、辦推廣會或是把國產豆奶送入校園和軍營之外，似乎看不到更積極的作為。

陳琬惠表示，早在2016年的大糧倉計畫就預計將國產雜糧種植面積增加到10萬公頃，結果卻只有7萬公頃，而現在的國產大豆耕地面積及產量都距離目標遙遠，農委會要一再跳票嗎？地方也有人反映，農委會的綠色環境給付計畫，一分地可以補助6000元，有些農民種植大豆順便領取補助，大豆品質就會出現參差不齊的狀況。

陳琬惠想問農委會，補助國產大豆種植時如何做到品質控管，避免市面上的大豆品質不一的情況？農委會有訂定大豆分級定價制度嗎？另外，不少南部大豆產區的農民改種植有加碼補助的玉米和高粱等作物，甚至爆出「農電搶地」和「農工搶水」的問題，都直接或間接影響到南部地區的大豆種植面積，為了避免這種情況發生，農委會又該如何因應？

陳琬惠指出，國產豆奶現在僅有23家，但政府的推廣策略還在當「撒幣國家隊」，補貼學校午餐費用讓學童喝豆奶、補貼國軍喝豆奶。不免讓人質疑，農委會是不是要讓學童及國軍們消化大量撒幣契作的豆奶？ 而國產豆自給率說要10％現在卻只有2％，是否因為國產大豆價格過高，還是因為農委會的行銷推廣不夠努力？或是銷售通路未完全打通？才會轉而補貼學童及國軍們幫忙喝豆奶的情形。

陳琬惠強調，學童根本就不是主要消費者，更不要說要買國產豆奶的通路在哪裡，她為了這次記者會要買到豆奶，跑到各種通路，再一家一家打電話去訂，好不容易才買到四個品牌的國產豆奶，請問一般民眾要如何支持國產？早餐想配上一杯國產豆奶「根本是空談」。

楊寶楨說，雖豆奶是補充蛋白質的好夥伴，但平時並不會特別選購國產大豆製品，農委會應加強推廣國產的優點。另外，也可透過「食農教育」深入校園，宣傳非基改且可溯源、在地生產新鮮、產銷履歷驗證更安全，而且低碳足跡兼顧環保，以吸引國人對本土大豆的興趣與需求。

楊寶楨提到，另外也可輔導學校餐旅系跟進，和市集、小農合作，建立品牌和認證制度，把銷售方式多元且精緻化，比如做成健身食品或零食，提升國人對於國產豆製品的熟悉度和支持度。因國產豆生產成本高且品質不一致、供貨穩定度較低，導致價格競爭力居於劣勢，國內業者使用意願偏低，因此本身的瓶頸需要被克服，才更有機會打進連鎖通路市場。

黃志耀則說，目前台灣的黃豆種植面積嚴重不足，希望能夠增加種植面積，或是加碼補助，讓更多的農民主動栽植。從地方創生的角度，也希望所有辦理地方創生的單位都能同時行銷國產大豆製品，並藉此機會創新台灣農村的價值。

有限責任台南市青銀共農雜糧生產合作社理事主席劉震鋐線上參與記者會，並表示南部正面臨缺水現象，農工搶水排擠掉農業的用水，雖農委會現在透過各種補助，短期鼓勵農民種植大豆，但各地土讓氣候栽種法都不同，產出的大豆質量不同，應該要有分級定價的制度。

劉震鋐也提到，他為了推廣國產豆，自己成立品牌做國產豆奶，但利潤非常低，不可能鼓勵更多人進入國產豆奶領域。因此呼籲農委會，不管是採收後乾燥的技術、或是豆類品質的把關、及倉儲設備的設置，應該更積極的協助，才會讓更人投入生產、加工及銷售的行列。