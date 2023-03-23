春天是最適合種樹的季節，為推動全民響應造林，金門縣林務所結合5鄉鎮公所辦理贈苗活動，首場於昨(22)日下午熱烈展開，邀請鄉親捐贈3張發票換1株樹苗，一起植樹愛護地球，活動所得之發票全數捐贈給公益團體華山基金會，作為扶助金門弱勢長者使用，民眾大排長龍換領各式樹苗，反應熱烈。

活動以捐贈3張發票換1株樹苗，所得之發票全數捐贈給華山基金會作公益。(圖／金門縣林務所提供)

林務所指出，此次植樹月贈苗活動共規畫2場次，分別於3月22日在金城鎮、金湖鎮、金寧鄉以及金沙鎮同步辦理，3月26日上午則是於烈嶼習山湖共融公園舉行。贈苗活動將於每個鄉鎮送出豆梨、九重葛、羅漢松及酒瓶蘭4種樹苗共1200株。

民眾換到自己喜愛的樹苗都開心不已，不僅能做公益，還能植樹美化家園愛地球。(圖／金門縣林務所提供)

22日贈苗活動從下午2點展開，熱情的民眾前往金城鎮公所旁東門公園、金湖鎮公所後方停車場、金寧鄉公所前方廣場以及金沙鎮公所一樓等地點排隊，以發票兌換樹苗。金城鎮長李誠智表示，本次活動贈苗的樹苗豆梨，為金門原生種，適合在春天種植，種樹可以吸收二氧化碳，還能美化家園。

林務所為增加鄉親種植苗木後續存活率，也貼心製作4種樹苗之種植小卡提供給鄉親，介紹不同植栽種植日照、澆水方式及土壤選擇，讓民眾適地、適木種下樹苗，以讓苗木能順利成長。

環保局貼心提供自製廚餘堆肥贈與民眾，增加種植時土壤的有機質及肥力，讓苗木順利生長。(圖／金門縣林務所提供)

另外，環保局也貼心提供自製廚餘堆肥贈與民眾，增加種植時土壤的有機質及肥力，讓苗木順利生長，並於現場提供土壤改良劑說明小卡，讓民眾了解堆肥的混拌比例及使用方式。

林務所表示，錯過首場捐發票換樹苗活動的民眾，別錯過第2場次贈苗活動。烈嶼鄉公所訂於3月26日上午11時起，假習山湖公園舉辦贈苗活動，3張發票可換1株樹苗（限以2023年3月

發票兌換），最多可兌換4株，4種品項共計1200株，送完為止，歡迎民眾一起捐贈發票做公益，植樹美化家園愛地球。