中國恒大集團與境外債權人達成協議，將發行新債券和股權掛鉤產品。恒大22日晚間表示，已與債權人達成具有約束力的協議，包括之前發行的191.5億美元債券。

《華爾街日報》報導，中國恒大表示：「擬議重組將在一定程度上緩解境外債務償還壓力，為本公司恢復經營解決境內問題提供條件。」

總部設在廣州的中國恒大是全球負債最多的房地產公司，先前曾爆出債務違約。中國2021年對房地產行業實施的去槓桿整頓殃及許多房企，導致樓盤銷售下降嚴重，債市融資通道縮窄。

中國恒大持有恒大汽車58.5％的股份。中國恒大警告稱，在沒有新流動性注入的情況下，恒大汽車面臨停產風險。恒大並表示，如果恒大汽車在未來尋求超過人民幣290億元融資，將推出多款旗艦車，並望實現量產。

中國恒大股票自去年3月以來一直停牌。中國恒大表示，其股票在港交所的買賣將繼續暫停，直到進一步通知，因沒有任何一項復牌條件得到滿足。