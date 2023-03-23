基隆市警察局經過多日鍥而不捨的追查，22日晚間掌握輾流浪狗駕駛的資料，並請他到案說明。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

基隆市警察局經過多日鍥而不捨的追查，22日晚間掌握輾流浪狗駕駛的資料，並請他到案說明。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

基隆市警察局經過多日鍥而不捨的追查，22日晚間掌握輾流浪狗駕駛的資料，並請他到案說明。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

基隆市日前發生流浪狗遭休旅車輾傷，導致後肢骨折事件。動保人士22日指控休旅車曾被攔下，僅說「流浪狗沒關係」就離去。基隆市警察局第二分局23日上午查到李姓男子涉案，到案說明時表示，他不知撞到狗，也沒被人攔下。

基隆市動保所22日表示，今年3月12日下午有休旅車在行經基隆市中正區調和街巷道時，輾過道路上的黑色米克斯流浪犬，便逕自離去，途中遭人攔下後，駕駛人僅說「流浪狗沒關係」就離去。

動保所在接獲義務動保員通報後，便向警方通報，第二分局警員從事發地點開始，逐步調閱附近的監視器，3位員警花了10天的時間，甚至還拜託附近民家提供監視器，經過多方比對，才在22日掌握李男可能涉案，並通知他到案說明。

李男在應訊時表示，他當天的確駕車經過事發地，也並沒有注意到車前方有流浪狗，有感覺車子壓到東西，但不知道是狗便繼續行駛。當下也沒有被人攔車，更沒說出「流浪狗沒關係」的話。

第二分局在訊後，將李男涉犯《動物保護法》移請基隆地方檢察署偵辦，並函報主管機關依法裁處。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，從調閱的監視器影像中可以看到，駕駛人在行經事發巷道時，遭撞的米克斯已經在路上了。並非駕駛人開到一半突然有狗衝到他的行駛路線上。他認為，正常情況下駕駛人只需鳴按喇叭，流浪狗就會讓開。

陳瑞濱認為，李姓男子直接開過去撞上流浪狗的行為，涉犯《動物保護法》，可能要背上刑責。

不過也有民眾認為，基隆市有不少流浪狗在大街小巷流竄，也常會造成附近民眾的困擾及兒童的危險。陳瑞濱說，流浪動物在國內是很久以來的問題，動保所與民間團體也長期合作，透過為流浪動物絕育等方式，來控制流浪動物的數量。