生魚片冰冰涼涼、口感軟嫩，是許多饕客喜愛的美食，不過營養師蔡欣蓁提醒，魚肉雖有豐富營養素，但生魚片除了有寄生蟲問題外，吃多可能導致維生素B1缺乏，造成肌肉無力、心臟衰竭。

蔡欣蓁在IG發文指出，魚肉富含DHA、EPA及蛋白質，是補充營養的優先選擇。不過，食用過多生魚肉也會對健康帶來危害。

不新鮮的魚肉可能有「中華肝吸蟲」或「海獸胃腺蟲」等寄生蟲；且生魚肉存有分解維生素B1的Thiaminase（㘔胺酶）。人體無法自行合成維生素B1，生魚肉中又含有可分解B1的㘔胺酶，長期攝取生魚肉可能會引起B1缺乏症。

蔡欣蓁指出，維生素B1參與能量代謝，長期缺乏可能會造成高能量需求的器官產生問題，出現食慾不佳、疲倦、睡眠障礙、肌肉無力、神經系統損傷、心臟擴大或衰竭等症狀。

蔡欣蓁提醒，除了生魚片要少吃之外，只吃精白米的人也要注意B1缺乏，因為B1都在那層被去掉的米糠裡。

蔡欣蓁建議，每周最多吃一次生魚片，並多吃富含維生素B1的食物，包括全穀類、綠色蔬菜及堅果，避免攝取過多酒精及咖啡。