由大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇」2023年年會將於25日開幕，包括前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、橋水基金創始人達利歐（Ray Dalio）和寶潔總裁兼CEO穆勒（Jon Moeller）在內的美國商界領袖將前往北京。大陸國務院總理李強可能出席。

中國發展高層論壇是大陸國家級大型國際論壇，創建於2000年，是一個大陸政府和跨國公司高層，國際組織領導和知名學者對話的平台，旨在加強大陸和世界的溝通交流。

英國《金融時報》報導，今年年會的小組討論參與者和演講者，包括澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）的CEO亨利（Mike Henry）、四大國際會計師事務所之一的普華永道全球主席莫里茨（Bob Moritz）、中國石化集團有限公司總經理趙東和匯豐CEO奎因（Noel Quinn）。

中國發展高層論壇2023年年會將於25日至27日於北京釣魚台國賓館舉行。這是自2020年新冠疫情發生後，論壇第一次恢復線下舉辦。年會主題為「經濟復甦：機遇與合作」。大陸國務院發展研究中心主任陸昊將擔任論壇主席，德國安聯集團董事會主席貝特將擔任論壇外方主席。

據主辦方發布消息，截至目前，已有30多位大陸中央部委領導、20多位中央企業和中央金融機構負責人確認參會。與往年一樣，今年論壇境外代表範圍仍限於世界500強或行業領先企業的董事長或CEO、主要國際經濟組織負責人、國際著名學者，目前境外正式參會代表已達100多位，涵蓋了能源礦產、金融保險、資通訊、裝備製造、生物製藥、消費品和諮詢服務等10多個產業的跨國企業。