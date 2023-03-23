立委蔡培慧完成黨內提名登記，力拚連任。（廖志晃攝）

甫於立委補選當選的南投第二選區立委蔡培慧，23日到民進黨南投縣黨部完成初選提名登記；蔡培慧表示，尊重黨內機制登記參選，並且秉持民進黨「團結一心」精神，持續努力為南投打拚。

蔡培慧由不分區立法委員羅美玲、名間鄉長陳翰立，縣議員蔡銘軒、吳棋楠、陳玉鈴與王秋淑，以及南投市代表沈啟修、曾億弘，前集集鎮長陳紀衡、前縣議員賴燕雪等人陪同，至南投縣黨部登記參選2024年立法委員初選。

蔡培慧表示，雖然她剛於3月初補選上任，只有短短10個月；她尊重黨內機制登記參選，並且秉持民進黨「團結一心」的精神，持續努力。

蔡培慧強調，她在補選上任後，名片印著「專業、認真、為南投打拚」；今日登記參選，也特別穿上去年縣長選舉時，設計的南投心聲T-Shirt，帶著南投人的心聲，持續為南投努力。

蔡培慧說，立委補選雖然非常辛苦，但是很感謝南投鄉親給予機會，因為她過去在農村長大，因此有著「韌性」的特質，也將用堅強的意志力、溫暖的心，繼續做給大家看，並為南投的建設及問題一項一項解決，期盼大家再給她機會，繼續為家鄉南投服務。

蔡培慧於2020 年參與南投縣第一選區立委選舉，2022年投入南投縣長選舉，2023年參與南投縣第二選區立委補選，2024年將競選立委連任。

羅美玲表示，所有黨公職人員陪著蔡培慧登記參選，將延續補選團結一致的氣勢，與蔡培慧一同迎戰2024的立委選舉。此外，除了第二選區團結支持蔡培慧以外，第一選區民進黨也會推出強棒，期盼能將延續民進黨在南投第二選區勝選的經驗，2024年順利在南投拿下兩席立委。