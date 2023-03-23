美國「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）公布「2023年12種骯髒蔬果」名單，草莓、菠菜、藍莓都上榜。

美國非營利組織近期公布驗出最多農藥殘留的「2023年12種骯髒蔬果」（Dirty Dozen 2023）排名，其中草莓、菠菜、羽衣甘藍等三蔬果蟬聯前三名，外媒特別點出抗氧化「超級食物」藍莓也上榜，其中發現「令人擔憂的結果」，主因在於驗出有機磷農藥，會損害人體神經系統，暴露高劑量恐導致呼吸困難、嘔吐、癱瘓等。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，華府非營利機構「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）近期公布「2023年12種骯髒蔬果」名單，其中第1至12名依序為草莓、菠菜、羽衣甘藍、桃子、梨子、油桃、蘋果、葡萄、甜椒與辣椒、櫻桃、藍莓、四季豆。

這份名單旨在檢驗蔬果的農藥殘留量，每年美國農業部依照民眾清洗、去皮蔬果的方式抽檢不同蔬果清單，清洗過後將這些蔬果進行化驗，檢測上頭是否殘留251種農藥成份，「環境工作團」再依照農業部的檢測結果分析數據、排名，今年一共檢測了46種蔬果，樣本數超過4.6萬份。

報告指出，這12種最髒蔬果一共驗出210種農藥成份，其中羽衣甘藍殘留的農藥種類最多，達103種，其次為甜椒與辣椒的101種。

When you buy these fruits and veggies, you may be getting a little more than you bargained for: Strawberries once again top the #DirtyDozen list of produce with the most pesticides, joined by blueberries and green beans. https://t.co/oQbP0LheIX pic.twitter.com/e0GGrgzOW5 — WebMD (@WebMD) March 16, 2023

報導特別點名藍莓與四季豆，因為EWG報告指出，這兩種蔬果將近90%的樣本發現「令人擔憂的結果」。

2014年美國農業部抽驗藍莓時發現超過50種農藥，2020、2021年驗出54種農藥，其中將近10%樣本驗出有機磷農藥「益滅松」（phosmet），近9%樣本驗出「馬拉松」（malathion）。

美國非營利機構「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）的報告指出，將近10%藍莓樣本驗出有機磷農藥。圖為美國緬因州的野生藍莓。（資料照／美聯社）

美國農業部2016年抽驗四季豆時發現51種農藥殘留，今年抽驗時驗出84種，其中6%樣本驗出毆殺松（acephate），美國環境保護署（EPA）早在2011年就禁止菜農使用歐殺松。

據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC），益滅松、馬拉松、毆殺松都屬於有機磷農藥，會干擾人體神經系統正常運作，暴露高劑量會造成呼吸困難、嘔吐、心跳下降、疲倦、癱瘓；如果長時間暴露在少劑量環境下，也可能感覺疲倦、虛弱、易怒、沮喪或健忘。

針對如何避免吃進農藥，專家建議消費者改食用有機蔬果，除此之外，也可參照美國食品暨藥物管理局（FDA）建議的蔬果清洗步驟：

第一：清洗蔬果前先用肥皂及溫水洗手20秒。

第二：先沖洗蔬果再削皮，以避免泥土及細菌從刀口滲入蔬果。

第三：使用乾淨的蔬果刷刷洗蘋果、檸檬等堅硬農產品。

第四：用乾淨的布或擦手紙擦乾蔬果，降低細菌孳生。