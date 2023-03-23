教育部今天表示，112學年身心障礙學生升學大專校院甄試明（24）日至27日舉行，詳細「考試地點」及「考場座次表」已於公告於本甄試網站，考生可至應試考區查詢。

今年身心障礙學生升學大專校院甄試，學科考試於23日下午2時至4時開放考生查看試場；術科考試於26日午4時至6時開放考生查看試場，但北部(四)考區延長至下午6時30分。

教育部表示，為配合考區防疫措施，進入考區或試場大樓時須全程配戴口罩，考生須出示「准考證」，陪考人員須出示「入場識別證」以供身分查驗，遺失或未帶者可至試務辦公室或各考區指定地點申請補發。

甄試委員會表示，這次甄試僅「確診(中重症)尚在隔離治療期間」之考生不得應考，但可依「招收外加名額身心障礙學生甄審與錄取處理原則」進行補救；快篩陽性、輕症或無症狀之確診考生，應攜帶應試當日檢測結果為陽性之家用抗原快篩試劑照片，經考區確認，並配合考區試務人員安排移往防疫試場應試。

教育部表示，為便利考生參加本甄試，自112學年度起，增設北部(五)考區中原大學及中部(一)考區台中教育大學，降低考生應考往返的交通負擔。

教育部指出，低收入戶、中低收入戶、離島地區考生及教育部國教署署公告的112學年偏遠及特偏地區學校考生(含非應屆生)，適用應試期間交通費及住宿費補助方案。於報名時不具低(中低)收入戶身分，但於應試時確實符合補助身分者，也得申請此補助，申請時須檢附低(中低)收入戶證明影本。

補助對象為考生本人及其陪考人員一名，符合資格之考生，應備妥須檢附之資料，於4月11日前，以掛號郵寄至國立中央大學教務處招生組收，詳細說明請參閱簡章「捌、應試期間交通費及住宿費補助方案」。