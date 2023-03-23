華通為全球第一大HDI板廠，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，終端市場持續面臨庫存調整需求疲弱，讓傳統淡季更淡，華通今年前2月合併營收為89.1億元，年減22.24%，華通預期，第1季是營運谷底。

華通表示，第2季訂單能見度不高，能否比第1季好仍待觀察，對於上半年的傳統淡季保守以待。

亞系外資最新報告認為蘋果產品需求惡化不利於華通，下調華通2023年到2024年每股盈餘預估7%到11%，維持「賣出」評等，目標價38元。