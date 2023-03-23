此番發言粉碎了銀行業對美國政府將迅速提供擔保以遏阻銀行擠兌潮擴大的希望，周三由地區銀行股領跌，美股主要指數全面重挫，銀行股結束連續兩天的反彈行情，標普金融股指數收跌2.37%，銀行股分項指數和KBW地區銀行股指數分別重挫3.7%和5.3%。

目前美國聯邦存款保險公司（FDIC）的存款擔保上限為每人25萬美元。

部分銀行業團體頻頻向拜登政府和FDIC喊話，要求暫時為「所有的」美國銀行存款提供擔保，稱此舉有助於平息矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉後引爆的信任危機。

路透社周二援引知情人士報導，在矽銀和Signature Bank倒閉後，美國政府官員正在討論幾個危機處理選項，其中包括在不需要國會批准下提高每人25萬美元的存保額度。

葉倫周三在國會小組委員會上表示，她認為國會「值得」去考慮對FDIC存款保險機制進行變革，但拒絕透露她認為有必要進行哪些變革。

但當被問及為「所有的」美國銀行存款提供「全額擔保」是否需要國會批准時，葉倫表示，她沒有考慮這樣的舉措，而是將「逐案」檢視銀行業的風險，「我尚未考慮或討論過任何與全面擔保相關的事。當一家銀行倒閉被認為會造成系統性風險，也就是我認為的銀行擠兌潮擴大的風險，我們可能會行使『系統性風險之除外情況』，允許FDIC保護其所有存戶，但這將視個案而定」，「這個做法不僅適用於大中型銀行，如果存在危機蔓延風險，也適用於小型銀行，一家小型銀行、一家社區銀行的倒閉，同樣可能引發其他銀行的擠兌」。

葉倫告訴參議院撥款小組委員會，現在全美國的銀行都在擔心銀行倒閉潮會擴散，也正在提高流動性以防止發生更多擠兌。

葉倫並解釋矽銀聚焦於科技業的「特別」商業模式、高比例的未投保存款，以及倒閉時的提款速度等，是政府必須保護其未投保存款的原因，「據我所知，我們從未見過存款流失速度像矽谷銀行這麼快的」。