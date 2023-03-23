翻攝自國會頻道

駐日代表謝長廷今日將返台，前日新文化基金會董事長林耀文最近在臉書公開推薦謝長廷出任司法院大法官引起波瀾。國民黨立委陳以信、江啟臣對於謝長廷請假返國卻不到立法院備詢表示不滿，陳以信也詢問駐日代表是否要換人？吳釗燮則回應，目前並沒有這種思考或討論，且謝長廷當不當大法官，跟他沒有關係。

外交部今日邀請外交部長吳釗燮到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢，陳以信就謝長廷返台一事詢問吳釗燮，謝長廷有沒有請假？吳釗燮第一時間看向台日協秘書長周學佑獲得肯定回覆後才確認。

陳以信詢問，謝長廷會不會回外交部述職？吳釗燮回應，往例都會安排，但目前沒有；謝這次回台是要參加台日協的理監事會議。陳以信不滿表示，謝有沒有要爭取大法官？不用述職也不用到立法院報告，甚至偷偷摸摸回來吳釗燮也不知道？吳釗燮則辯護，沒有不知道，但要確認一下，駐外使館非常多，他每周都會收到請假名單。

陳以信繼續追問，會不會回外交部述職？吳釗燮說，以前通常會安排，但沒有什麼業務討論的話就不會安排。陳以信對此非常不滿嗆，「你就是不叫他」；他質疑，謝挑禮拜四下午回來，下周輪到民進黨立委當召委，來不及叫他過來備詢，是躲避國會，甚至基金會還幫他報名大法官。吳釗燮則說，對於大法官一事沒有相關訊息、也不是他的業務範圍。

陳以信再問，駐日代表會不會換人，然後謝當大法官？吳釗燮說，目前沒有這樣的討論。謝長廷有沒有當大法官跟外交部也沒有關係。陳以信最後說，謝長廷在日本很長一段時間，外委會一直都很希望他回來備詢，現在又利用這樣的狀況回國，非常失望。

江啟臣則接續批評謝長廷，對於吳釗燮非常不尊重，若規劃請假回國，應該提早讓吳知道，怎麼會讓吳在國會還要確認。另外，今日是外交部的業務報告，日本也在業務報告的範圍之中，應該也要到立院來備詢，「我在這裡譴責他、我替你（吳釗燮）譴責他」。

江啟臣再次強調，謝要請假回來台灣，部長應該要先知道；參加完台日協的理監事會議，也可來立法院備詢。