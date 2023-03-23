雲林縣消防局119獲報後委託廠商前往抓蛇，先把長達1公尺的臭青母蛇從門縫救出來，再夾入箱子內「逮捕」，解除警報。（消防局提供）

1米長大蛇卡豪宅門縫！女屋主大叫 警消「逮捕」畫面曝

斗六市棒球場15街附近住宅昨（22日）晚間8點多出現一條巨大的蛇卡在門縫動彈不得，女屋主嚇得哇哇叫，雲林縣消防局119獲報後委託廠商前往抓蛇，先把長達1公尺的臭青母蛇從門縫救出來，再夾入箱子內「逮捕」，解除警報。

斗六市棒球場是斗六市的高級住宅區，目前房價千萬元起跳，昨晚8點多一名女住戶8點28分發現一隻大蛇卡在門縫，十分驚悚。

雲林縣消防局受理報案後，立即派遣縣府委外廠商前往處理，委外廠商於20點55分到達現場，捕獲臭青母一條約1米多。周邊住戶也連夜把門縫封起來。

雲林縣消防局救災救護指揮中心主任謝易霖指出，每年4月至11月是蛇類出沒高峰期，現在的蛇不見得有冬眠，牠們4月起就很活躍，6月達最高峰，雲林縣抓蛇大多數是臭青公、眼鏡蛇、黑眉錦蛇。

2021年消防局共接獲3800件捕蛇求助，去年高達4275件，全年都有捕蛇求救電話，數量非常多，大多都是無毒的。