歐美銀行接連爆發危機，陸網盛傳大量富豪把錢從美國、瑞士轉回香港，碰巧滙豐在香港部分分行試行一周營業7天，讓相關傳言更盛。滙豐銀行對此則回應，一週營業7天的背後關鍵，其實是跟香港和大陸全面通關後到訪人數急速成長有關。

陸媒券商中國報導，根據華商財團初步估計，美國矽谷銀行和瑞士信貸爆發危機後，可能有超過760億美元和1600億美元的華人資產將從美國和瑞士撤離，資金主要轉去香港、新加坡、加拿大等地，其中香港是首選。也有消息人士透露，目前有一些上市公司老闆正在做類似規劃。

陸網之後又傳出滙豐香港部分分行試行「一週營業7天」的消息，讓相關傳聞發酵。滙豐銀行對此表示，香港3家分行將從3月25日試行一週營業7天，主因是香港和大陸全面通關後，到訪人數暴漲，反映出市場對銀行服務的需求增加。

近期歐美銀行接連出事，美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)爆發擠兌潮後閃電倒閉，其他中小銀行也連帶受拖累，美國政府隨即出手，提供存戶存款全額擔保；深陷危機的瑞士信貸銀行，則被瑞士銀行集團以30億瑞士法郎（折合約新台幣990億元）收購。