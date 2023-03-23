據香港《星島日報》報導，美國國務卿布林肯當地時間22日表示，他同意情報單位評估，認為解放軍2027年前將具備攻台能力，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。

布林肯是在參院撥款委員會預算聽證會回應共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）提問時，做出以上表示。

海格提詢問布林肯，同不同意美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上個月指中國大陸2027年前將具備攻台能力的發言。布林肯表示，他同意伯恩斯的評估。

海格提接著詢問美國對台援助，表示2023財政年度國防授權法（NDAA）授權透過國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，但新年度僅增編1億1300萬美元FMF額度來因應「新興全球優先事項」。

布林肯回應指出，FMF只是工具之一，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式。他說，過去10年來，美國國務院通知國會對台軍售總額達近400億美元，光從2019年至目前就有210億美元，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。

布林肯也讚許台灣大舉增加國防預算，能有額外資金添購防衛必要軍備。