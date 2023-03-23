高雄萬豪酒店即將於3月28日迎來開幕2周年，為慶祝這個別具意義的里程碑，酒店特別推出2周年快閃住房專案，預訂指定房型，可免費使用33樓行政酒廊，享用精緻自助早餐及Happy Hour無限取用豐盛餐點。全館十間餐廳亦於328當日推出促銷優惠、此外周年慶期間消費滿額還可參加幸運抽獎，當日住房也可獲得抽獎券一張，獎項總價逾十萬元，最大獎為「萬豪套房雙人住宿一晚含翌日自助早餐2客」。

高雄萬豪酒店擁有700間精緻寬敞的客房及10間特色餐廳，其規模是全高雄首屈一指。2022年高雄萬豪酒店繳出亮眼成績單，營收居高雄市觀光旅館之冠。適逢3月28日為高雄萬豪酒店的2周年慶，為回饋消費者的支持與喜愛，酒店特別推出「2周年快閃住房專案Celebrate for 2nd Anniversary」， 3月31日前至官網或來電預訂此專案，可於6月30日前入住行政豪華客房一晚，原價23100元，專案優惠價5900元起，免費使用位於33樓的行政酒廊，不僅能居高飽覽遼闊城市景觀，還能在私享空間盡情品嘗精緻豐盛的自助早餐與Happy Hour美味餐飲，體驗頂級專屬禮遇。

高雄萬豪館內十間餐廳於週年慶當天推出各項超值優惠，讓民眾盡享滿足，包含受到民眾熱烈喜愛的「豪享自助餐廳」及「京享蔬食百匯」，供應包羅萬象的自助式異國美饌，凡於3月28日當日壽星來店用餐，享四人同行壽星本人只要328元(須加價原價一成服務費)。除了餐飲與住宿優惠外，高雄萬豪酒店限時加碼推出滿額抽獎活動。3月28日至4月16日期間，於全館各餐廳單筆消費滿3280元，憑發票即可獲取抽獎券一張，滿6560元兩張，以此類推；3月28日當日入住每房贈送抽獎券一張。

此次抽獎活動的獎品豐富多元，包括價值35000元的萬豪套房含翌日豪享自助餐廳早餐2客；館內唯一米其林指南推薦餐廳「美享地Majesty」，提供價值7700元的雙人午宴，品嚐由米其林一星主廚精心料理的特級饗宴；「 皇饕牛排館鐵板燒」也祭出4576元的「美國21天乾式熟成美國特選肋眼雙人晚餐」作為獎項，香嫩多汁的口感令饕客滿足過癮；與高雄萬豪共構的義享時尚廣場也熱情響應此次周年慶活動，美妝品牌專櫃「iGLAMOUR」提供價值2950元的「FEMMUE 煥亮賦活維他命C精華」作為獎項 ，共計23個豐富大獎，總價值逾10萬元。