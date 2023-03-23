北市一名前科累累的男子，去年6月在南港區中坡北路一間休閒餐飲店，藉著應徵女荷官之便，假意要教授發牌技巧，突然觸摸應徵女子的胸部、大腿，士林地院審結，認男子反覆觸摸，且為時不短，造成女子身心屈辱及驚嚇，依性騷擾罪判處有期徒刑6月，可上訴。

男子去年6月12日晚上，利用網路徵才，吸引涉世未深的女子上門求職，藉由教導女子發牌的技巧，從樓下的休閒餐飲店，帶往4樓的私人住宅，不時觸摸女子的胸部等隱私部位，女子當場並未發怒，以其他理由藉口離去並報案。

法官認為，男子不尊重女子身體自主權以及隱私權，犯罪地點還選在私人住宅，又利用網路徵才方式，誘使求職女子上鉤，往往造成廣大民眾受騙，對社會潛在危害甚高，而且被害女子不論脫身或對外求助，均屬不易，一旦女子稍欠社會歷練，後果不堪設想。

判決指出，男子犯後警詢時否認犯行，直到法院審理才承認，又未與女子達成和解，法官認為犯後態度不佳，不宜輕縱，依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金18萬。