台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，近來全球負面干擾因子增多，先是近期歐美銀行危機連環爆，繼美國矽谷銀行發生擠兌危機後，又爆發瑞士信貸(Credit Suisse)陷入財務危機，導致市場避險情緒升溫，震盪幅度加大。FED目前政策風向轉變的很快，上個月對通膨放緩給予肯定，市場熱烈反映五月可能即停止升息，但非農數據公布後，近期受訪又打開持續升息的可能性，代表FED在這個時間點上的抉擇仍困難，如果後續數據轉差，聯準會還是隨時有機會暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有助於緩解市場緊張情緒。

劉宇衡指出，整體上，市場持續反應央行鷹派言論及財報表現，加上對2023年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。