52歲李亞鵬2013年和王菲離婚，去年與世界小姐出身的海哈金喜再婚並生下一女，最近李亞鵬拍影片分享有女萬事足的喜悅，也首度揭露將小女兒取名叫「李夏」的主因，原來是跟「華夏」民族有關，但部分網友不相信，爆料說王菲15歲前的姓就是「夏」，質疑李亞鵬分明是舊情未了。

李亞鵬過去演出《將愛情進行到底》、《笑傲江湖》走紅，他與王菲結婚後淡出演藝圈改從商，沒想到累積了大筆欠債，後來他在魯豫的節目也承認經濟壓力是壓垮兩人的最後一根稻草，「所以我離婚了」，而兩人育有一女李嫣，近年在瑞士念貴族學校，一年學費要價約335萬台幣。

李亞鵬分享女兒取名涵義。（圖／翻攝自新浪娛樂）

李亞鵬去年大方承認與海哈金喜結婚，並迎來第二個女兒，近日他在影片中透露3月12日是李夏的生日，大家好奇女兒明明出生在春天，為何取名李夏而不是李春？李亞鵬回應：「夏也不光是夏天的意思，也有華夏的意思」，海哈金喜則透露：「你（李亞鵬）是在夢裡喊出這個名字的，是不是沒有人相信？」

李亞鵬回網友留言。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

影片上架後，引來不少網友回應，有人打錯字說：「沒有王妃（菲）你照樣這樣幸福，希望你永遠的幸福下去」，李亞鵬打趣說：「我不是王子所以沒有王妃」，還有人說王菲15歲前因為跟媽媽姓，舊名正好叫夏林，好奇說：「一個春天生的小孩叫『夏』，是為了紀念她是在夏天懷上的？還是為了紀念一個曾叫夏林的人？」、「王菲小時候的姓，不能忘啊！」