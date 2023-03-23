大陸駐印臨時代辦馬珈22日面向中印媒體舉辦吹風會，介紹全國兩會和大陸經濟社會發展、中國式現代化、全球文明倡議、大陸外交和中印關係等情況。她表示，中印關係呈現逐步恢復的積極勢頭，兩國邊境局勢總體穩定，雙方保持外交軍事管道溝通，正推動局勢早日轉入常態化管控。

據大陸駐印度使館網站發布的新聞稿，馬珈表示，中印是毗鄰而居的兩大文明古國，是擁有28億多人口的最大開發中國家和新興經濟體代表，都致力於實現國家發展振興，都堅持多邊主義大方向，都堅定維護開發中國家權益。中印在重大國際和地區問題上有著相近或相似立場，在南南合作、發展減貧、氣候變化、能源安全等方面有著廣泛共同利益。

馬珈指出，在變亂交織的世界中，中印可以發出強勁的聲音，為開發中國家爭取更多制度性權利。中印攜手合作，關乎亞洲乃至世界的未來。我們應堅持兩國領導人「中印互為發展機遇、互不構成威脅」、「兩國是合作夥伴而非競爭對手」的重要共識。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，即使在兩國關係遭遇困難的時候，中方這一立場也從未動搖，始終致力於推動雙邊關係回歸健康穩定軌道。

馬珈說，去年以來，中印關係呈現逐步恢復的積極勢頭。中印邊境局勢總體穩定，雙方保持外交軍事管道溝通，正推動局勢早日轉入常態化管控。雙邊貿易持續增長，人員往來逐步恢復。

馬珈強調，中方支持印方履行上海合作組織和二十國集團（G20）主席國職責，願加強溝通合作，捍衛開發中國家共同利益和國際公平正義。我們相信，中印兩國一定能探索出一條相鄰大國和平相處、共同發展之道，實現「亞洲世紀」願景。