網路交友要小心，一位女大生分享，在交友軟體上認識了一個男生，兩人約出來見面以後卻各種幻滅，對方不僅和照片長得完全不同，還是一個小氣又噁心的媽寶男，最後甚至開始亂摸她的手和肩膀，讓她感覺超級不舒服，所幸餐廳的店長發現以後神救援，才讓噁男退散，引起網友討論。

一名正在讀大學的女網友昨在Dcard上分享，在交友軟體上認識了一個男生，聊了幾天以後，兩人約在餐酒館見，但她到了現場卻找不到人，直到一位與網友照片截然不同的男生拚命向她揮手，她才意會到原來這個就是她要見的網友。

女網友表示，撇除掉「照騙（照片騙人）」的狀況，兩人入座後，男方就開始吹噓自己是頂大學生，學歷很好，未來年薪百萬不是夢，然後又提到自己多麼受歡迎，因此必須要衡量約會的預算，最多曾在一周內約了3個女生，因此每人的預算需要控制在300元以下，否則他死都不會替女生出錢，讓她聽了非常尷尬。

女網友指出，準備點餐的時候，男方猶豫不決，她猜測恐是因為價格超出預算了，因此她便提議這餐由她來請客，就當作是交個朋友，而對方一聽立刻點了好幾道菜和酒水，完全沒有客氣，後來甚至還問她「要不要跟我媽見面？我媽常說女友就該找怎樣怎樣的，我覺得你很適合。」後來還開始對她動手動腳，讓她感到很不舒服。

女網友透露，被觸碰肩膀、手臂和臉的時候，她真的快要哭出來了，內心害怕到在顫抖，直到餐點上桌以後，男方才罷手。後來她去上廁所，店長看到她立刻詢問「你需要幫忙嗎？」她當下點頭懇求「可以嗎？拜託救我！」隨後她回到座位上，店長就假裝驚訝地說「妹妹，你又來啦！今天晚上也一起喝嗎？」讓男方當下臭臉離席。

女網友也說，這位媽寶男網友離開以後，店長和店員立刻跑來關心她，甚至還送上了水和毯子，讓她感到很溫暖，也決定發文勸告女孩們，網路交友約見面，如果發現對方是噁男請立刻離開，絕對不要硬撐有禮貌，希望大家都能遇到善良懂尊重的人。

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