行政院已將太空產業列為6大核心戰略產業之一，在經濟部中小企業處支持及推動下，工研院攜手印度民間最大太空科技組織印度衛星產業協會（Satcom Industry Association India，SIA-India）共同培育太空科技新創人才，雙方簽訂合作備忘錄，鏈結台印太空產業生態鏈及新創圈，未來將共同拓展太空科技商機、深化太空生態圈交流，促進台印太空產業發展，預計將推動優質國際太空新創來台落地培訓。

SIA-India旗下包括50個太空科技業界代表性會員，及超過600個企業，涵蓋衛星運營商、製造商、供應商、新創公司、學術機構等範疇，上下游供應鏈完整。本次MOU由工研院產業服務中心執行長陳立偉與印度衛星產業協會會長Subbarao Pavuluri代表簽約，並由印度招商中心助理副總Aju Antony，以及駐印度台北經濟文化中心經濟組長陳郁淇、科技組長王金燦共同見證。

陳立偉表示，印度政府近年放寬太空技術領域的投資監管，吸引民間資金、企業、新創爭相投入，根據印度新創資訊平台Tracxn的分析，2022年印度太空新創投資總額倍增，且新創公司總數也超過百家，顯示印度太空新創正蓬勃發展；此外，印度在發射承載、行星探索及軟體開發具有豐富經驗。而台灣擁有先進的電子及精密機構設計製造能力，透過印度新創、企業與台灣供應鏈對接，定能以台印雙贏的合作模式。

印度衛星產業協會會長Subbarao Pavuluri表示，工研院與SIA-India之間簽署的合作備忘錄將為太空領域的合作鋪成一條嶄新的道路，不僅是產業間的合作，更是構築兩國新創企業與學術機構人才嶄露頭角的舞台，太空科技新創人才培育計畫就是一種選擇最優秀人才，並為他們提供與台灣太空產業合作的新方法，這個合作備忘錄是我們的第一步，在不久的將來會規畫更多這樣的互動機會。

工研院與印度衛星產業協會也透過太空科技新創招募與產業合作說明會（Briefing Session on SpaceTech Startup ＆ Industry Collaboration），介紹「國際太空新創來台落地培訓計畫」（International SpaceTech Startup Supporting Program），讓台印太空產業鏈夥伴及新創公司，以實體活動及線上交流的形式，與印度18家新創公司進行議題分享與討論，研議與台灣合作方向，以期促成印度太空新創公司與台灣太空產業鏈對接、台灣印度太空生態系雙向交流。