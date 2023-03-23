民眾黨立委張其祿、賴香伶、邱臣遠與陳琬惠上午舉行記者會，指出行政院長陳建仁上任未滿2個月，但民生經濟問題不斷，國防外交也遭遇重重挑戰；還點名農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等人螺絲掉滿地，呼籲陳建仁內閣拴緊螺絲，不該再沉溺於「蜜月期」，應檢討失職的部會首長，負起政治責任，對民生問題提出務實解方。

邱臣遠指出，陳建仁上任至今短短52天，閣員卻頻繁出包，缺蛋、缺水、缺電、缺藥又缺工，根本就是「溫暖堅韌，但閣員不適任」；期盼內閣團隊深刻檢討，而非得意忘形，蜜月期早已結束，民意勢必會用更嚴格的標準，檢視行政院的施政成果。

民眾黨立委張其祿、賴香伶、邱臣遠與陳琬惠上午舉行記者會，指出行政院長陳建仁上任未滿2個月，但民生經濟問題不斷。（民眾黨立院黨團提供／游念育台北傳真）

邱臣遠指出，短短52天內，有因喝花酒下台的行政院前發言人陳宗彥、蹺班泡湯的運安會前主委楊宏智、處理缺蛋不力的農委會主委陳吉仲、國軍管理失靈的國防部長邱國正、斷交危機頻傳的外交部長吳釗燮，以上出包官員還只是冰山一角。

立委賴香伶直言，去年質詢前行政院長蘇貞昌、NCC主委陳耀祥「有沒有施壓介入《鏡電視》申請執照」，蘇貞昌回應「從來沒有」、陳耀祥則說「裴先生怎麼講，是他的事情，我不了解」，但現在士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，陳耀祥被列他字案瀆職罪被告，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，呼籲陳建仁院長不要護短，檢調也應徹查到底。

立委陳琬惠表示，全台缺蛋、缺水還要漲電價，農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花成為眾矢之的，陳建仁沒有絲毫反省，反而稱兩人很適任。

陳琬惠指出，台灣最大的能源危機不是跳電而是跳票，目前國內可預期的用電缺口，來自於能源政策發展不如預期，國家綠能發展遲緩、綠能風光電染黑，執政黨高層與黑金聯手，放任官股代表「私相授受、利益輸送」，不僅為台灣綠能蒙上陰影，更可能嚴重衝擊製造業、半導體產業能源需求，影響台灣經濟韌性。

立委張其祿直言，陳建仁內閣團隊上任至今，仍無法有效解決台灣當前的諸多問題，缺蛋問題越演越烈，蛋花湯變成「時價」；電力供給持續不穩，電網韌性岌岌可危，缺水擴大讓民生困難，農委會承認恐影響糧食生產，更別說邦交國可能再減、國防管理出現漏洞。

民眾黨團呼籲，陳內閣蜜月期已經結束，台灣的內政和外交都沒有再出包的本錢，不該只是想著大撒幣解決問題，應撤換不適任官員，從根本改善台灣五缺體質，並採取更具彈性的外交策略，讓民眾真正感受溫暖，台灣也能更具韌性。