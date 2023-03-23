李銘順再度演出工人「阿祈」，角色搞笑回歸。（陳俊吉攝）

天心演出美女律師，性感跟喜劇元素兼具。（陳俊吉攝）

曾珮瑜在電影版「回春」，化身美麗的櫃姐。（陳俊吉攝）

李銘順、曾珮瑜在《做工的人 電影版》延續影集版再扮夫妻，天心則飾演美女律師，她大方嶄露好身材，無論坐姿、掃地，都散發性感魅力，同時帶有喜劇表演元素，上演「水滴入深溝」的爆笑戲碼。

那場戲是天心坐在李銘順、薛仕凌、游安順3位男演員面前喝水，嘴角旁流出來的水珠需沿著脖子慢慢滑到衣服V領胸口處，最後沒入事業線中，她說這顆鏡頭拍了不少次，因為要控制水的流向，也試過把水換成油，只為了讓它流得慢一點。

李銘順更開玩笑說天心有場戲嘴巴要張成O字形，好像充氣娃娃，妙喻引來劇組哄堂大笑，同時他為了角色想很多黃色的台詞，有些有用上，但導演鄭芬芬部分不採納，原因是他想的台詞有些實在是色過頭了。

電影是在疫情爆發的後期開拍，拍攝過程都算順利，李銘順提到當時是跟天心同天殺青，兩人恰巧是同班飛機離台，男方要飛回馬來西亞家陪家人、女方則是飛韓國找老公，怎料到了上飛機那天，天心沒看到李銘順身影，才知道他在返鄉最後一刻「破防」確診。

其實李銘順跟天心都有因為疫情與家人相隔兩地的經驗，前者曾過年在台「湊筷子」，無法回馬來西亞陪家人過節，後者最高紀錄是331天沒見到韓國帥老公，鬱悶到去看醫生解心病，李銘順特別提到去年下定決心，以後無論工作多忙，只要逢小孩的休假日，一定會回去享天倫。

日前電影部分主演前往台中宣傳，曾珮瑜說現場粉絲提問熱烈，應該是觀眾都從影集版就開始追，累積了很多的問題，平常看電視遇不到演員本尊，藉這次大銀幕一睹明星風采，她又在提問的觀眾中發現，確實有不少影迷來自「做工」的家庭。