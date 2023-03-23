香港豔星雷凱欣於2011年演出三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名，被封為「香港波神」。不過她在當紅之際選擇結婚引退，嫁給車行太子爺兼潮牌老闆陳智聰，回歸家庭相夫教子。雷凱欣昨日罕見現身中環出席活動，凍齡美貌與火辣身材一如往常，她透露曾給兒子看過自己過往作品，兒子的反應全曝光。

對於引退多年的雷凱欣，大家甚是想念，紛紛希望她復出拍片，雷凱欣笑著表示如果遇到好的角色當然願意復出，至於尺度問題，雖然老公沒有限制她，但兒子會管她，因此尺度不能太大膽，「就像我穿露肚臍裝，他就會拉我的衣服遮住，因為他說他是我的男朋友。」

至於，兒子是否看過自己的舊作，雷凱欣大方透露兒子的反應：「我有拿給他看過，但他好像都不太相信媽媽是明星。」除此之外，雷凱欣被問到是否會讓兒子觀賞自己以前較為性感作品，她坦言若兒子真的觀賞，他會非常驚喜，「就像我和他一起洗澡的時候，他會大叫『哇、哇、哇！』他的反應好好笑。」，更幽默笑說兒子很有綜藝天分。

事實上，雷凱欣自出道以來就以性感路線走紅，直至2011年出演香港三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》爆紅。不過2014年拍攝完《大話天仙》後就淡出娛樂圈結婚生子，她曾透露婚後很少出門，加上前陣子新冠肺炎疫情影響，也鮮少外出見好友，目前是全職媽媽，平時除了要做家務，也得接送小孩上下課。