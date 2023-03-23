職場上大家都希望自己的能力和付出可被上司看見，並且得到認同獲得表現機會，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖牛、生肖狗、生肖猴、生肖雞在2023年可受到老闆器重，而獲得升職加薪機會！

▍生肖兔：事業表現亮眼、獲升遷機運

生肖兔在2023年事業易獲機會，且可能因優良表現而受老闆器重，機會將接踵而至，只要勇於承擔責任，將可獲得晉升。特別在下半年升遷機運將相當突顯，可得到同事的支持與上司的舉薦成為領導人物。

▍生肖牛：展現實力、升職機率高

生肖牛在2023年事業運將超級旺，成功之路頗為平順。只要願意訂下遠大目標，且承擔重責大任，後期多能展現實力，受到認可，有機會成為眾人矚目的對象，升職機率頗高。

▍生肖狗：開拓新局、升職有望

生肖狗在2023年事業會非常平順。之前的奔波勞碌、辛苦付出，在下半年後努力都將化為甜美的果實。同事、朋友會是升遷路上的貴人，多留意人際關係的經營，有機會獲得升遷機會。

▍生肖猴：脫穎而出、升職加薪機會

生肖猴在2023年是努力得到回報的一年。有著跳脫的思維、活絡的人脈，將會是他們在事業上的優勢，易在競爭中脫穎而出，並獲得升職加薪。但需注意，越在高位要越謹慎，應以負責的態度來面對大任。

▍生肖雞：付出得回報、升職機會降臨

生肖雞在2023年，事業將迎來收穫成正比的時期。只要能扛住壓力，不畏辛勞，後期將有步步高升的機會，只要多提升專業度，並注重工作效率，升職加薪機會將降臨在身邊。