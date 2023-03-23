中華食2022年營收18.42億元，毛利率39.56%，年減1.31個百分點，稅後純益3.53億元、年成長5.69%，每股純益3.97元。2022年第4季營收4.97億元，毛利率38.83%，年減2.8個百分點，稅後純益1.02億元，與2021年差不多，每股1.14元。
目前中華食高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠正在積極趕工中，原本預計今年下半年投產，不過，由於工進延遲，明年才能量產。
台灣盒裝豆腐龍頭中華食(4205)2022年營收及獲利雙雙創歷史新高，每股純益3.97元，每股擬配息3元。
中華食2022年營收18.42億元，毛利率39.56%，年減1.31個百分點，稅後純益3.53億元、年成長5.69%，每股純益3.97元。2022年第4季營收4.97億元，毛利率38.83%，年減2.8個百分點，稅後純益1.02億元，與2021年差不多，每股1.14元。
目前中華食高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠正在積極趕工中，原本預計今年下半年投產，不過，由於工進延遲，明年才能量產。
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