中華食2022年營收18.42億元，毛利率39.56%，年減1.31個百分點，稅後純益3.53億元、年成長5.69%，每股純益3.97元。2022年第4季營收4.97億元，毛利率38.83%，年減2.8個百分點，稅後純益1.02億元，與2021年差不多，每股1.14元。

目前中華食高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠正在積極趕工中，原本預計今年下半年投產，不過，由於工進延遲，明年才能量產。

《觀光股》老爺知去年營運創3高 每股賺2.44元
皇田 擬配發現金股息3.3元
《電子零件》興勤去年每股盈餘10.72元 擬配息5.4元
#中華食 #億元 #2022年 #擬配息 #3元