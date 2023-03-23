王品股價2日觸及299.5元後漲多回測251元支撐，13日起上攻力道再度轉強，以今日盤中高點計算，8天漲幅已達27％。三大法人近期原偏空操作，但昨日反手買超600張，使本周迄今合計轉為買超219張。

王品董事會尚未通過2022年財報。不過，自結合併營收183.21億元，年增6.54％、連2年創高，稅前淨利3.7億元、稅後淨利2.58億元，較前年稅前虧損2.58億元、稅後虧損1.72億元大幅轉盈，雙雙回升至近3年高點，每股盈餘5.15元則創近5年高點。

而王品2023年1月自結合併營收創21.7億元新高，月增達24.69％、年增達26.7％，稅前淨利2.71億元、稅後淨利2.17億元，均年增達近1.61倍，每股盈餘2.92元，單月即賺贏去年第四季。前2月自結合併營收39.95億元，年增19.46％、續創同期新高。

展望後市，王品目標今年在台展店達30～50家，延續多品牌、多品類策略，聚焦火鍋、燒肉、韓國料理等趨勢品類，相同品類則以不同價格帶垂直搶攻市占率。中國大陸則暫訂新展15家，將先觀察外部環境後於下半年謹慎展店。

投顧法人認為，在疫情趨緩及逐步流感化下，王品台灣營運已擺脫去年第二季虧損谷底，今年營運將持續回溫。而中國大陸事業群1月營運已恢復損平，營運亦可望隨著解封逐步回升，使今年營運將明顯好轉，維持「區間操作」評等、目標價258元。