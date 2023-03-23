投資人現在正在觀察和考量，在連串金融風波之後，歐洲央行是否還會繼續升息來抗擊高通膨。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，對於貨幣政策而言，市場波動最終可能被證明是「小事」，也可能在少量的產生影響，但是說到足以徹底改變經濟前景的危機，發生機率仍很小。

比利時央行行長Pierre Wunsch抱持同樣的較不緊張觀點，他辯稱，強有力的監督會讓歐元區銀行保持健康。「老實說，我們看到的沒有問題」。「即使銀行不得不出售所有債務並承擔虧損，它們仍將擁有充足的資本」。

在周三的同一場會議上，ECB行長拉加德(Christine Lagarde)說，如果銀行變得更加地規避風險，在放貸時要求更高的利率，那麼ECB可能會加大升息。

拉加德她的言論隨後得到了歐洲央行理事Fabio Panetta的呼應。他表示，預計各家銀行將更有力地傳達歐洲央行的加息舉措。