彰化市中央陸橋昨（22）發生一輛大貨車下橋時，車輪捲入一旁女騎士，女騎時一連被拖行100多公尺慘死，貨車停下後竟又駛離。（翻攝自記者爆料網）

彰化市中央陸橋昨（22）發生一輛大貨車下橋時，車輪意外捲入一旁女騎士，女騎士一連被拖行100多公尺慘死，貨車後來停下後竟又駛離；駕駛事後辯稱當下有聽到異響，但下車查看後沒發現異狀才離開；路口監視器畫面曝光，只見女騎士被捲入後遭貨車前後輪輾過，最後死在路邊，相當駭人。

記者爆料網曝光事發畫面，只見該貨車在中央路橋下坡路段時，右方的女騎士突然被捲入輪下，貨車還一連行駛了100多公尺才停下，最後來直接駛離肇逃，驚悚畫面曝光，只見畫面中剩下女騎士的遺體躺在路邊，駕駛事後辯稱下車查看後沒發現任何問題，才又繼續往前。

這起事件發生在22日下午3點多彰化市中央路上，肇事的大貨車駕駛行經中央路橋下坡路段時，擦撞同向機車女騎士，消防人員抵達時火速將騎士送醫，不過仍宣告不治，而大貨車司機輾到女騎士後，向前開了150公尺後才停下，不過最終仍開車離去。

警方通知駕駛到案後，駕駛才知道出事了，表示當時確實有聽到異響，但車身並沒有太大晃動，當時向前開了150公尺左右有下車查看，但沒有發現任何問題，才又繼續往前。警方實施酒測後確認數值為0，是否因未保持行車間距而釀禍，還需要進一步調查釐清，訊後將司機依過失致死及公共危險移送法辦。