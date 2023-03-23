全民普發6000元現金開放登記，不少民眾迫不期待搶先登記，近期也陸續傳出詐騙網站及簡訊，讓民眾傻傻分不清，詐騙集團會透過偽造登記領取的頁面盜取個資或錢財，高雄市旗山分局長劉文雄上電台，提醒民眾3要點，教民眾分辨正確的登記網址，避免6000元尚未到手，錢就先遭詐騙集團騙走！

劉文雄提醒民眾，普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，來源不明連結不要點取，辨別普發現金6000官網的方法，要注意（一）6000是數字0，不是英文字母o（二）政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」（三）gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有com。

根據統計，去年全國受理詐欺案近3萬多件，民眾受騙金額高達新台幣70億元，警方分析前5大類詐欺案件，分別為1.假網路購物、2.解除分期付款詐騙、3.假投資詐欺、4.假愛情交友、5.假冒親友詐騙。

特別提醒民眾，假投資詐騙民眾損失金額往往高達百萬元甚至千萬元，因為詐騙集團多會用「輕鬆賺」、「投報率高」、「簡單好操作」來吸引投資客上鉤，許多人則因此掉入陷阱中，因此要謹記5大要點，過高的投資報酬率、輕鬆賺大錢、沒有任何風險、投資商品過於複雜、投資決定時間過短，遇到上述情形時要特別注意。

劉文雄最後提醒，如接獲疑似詐騙電話或投資賺錢資訊，謹記「一聽、二掛、三求證」的防詐步驟，第一步，仔細聽這通電話或這個訊息是否可疑、第二步，掛斷電話或停止接觸該則訊息，讓自己冷靜下來，詐騙集團會利用民眾想賺錢的貪念或懼怕司法單位的心理去洗腦民眾，千萬不要讓對方的話影響自己，並立即撥打反詐騙專線「165」或「110」查證，或就近請教親友及派出所尋求協助，避免誤入陷阱，只要多一分警覺，就能夠少一分損失。