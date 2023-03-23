彰化縣政府將在明晚6點半，在南郭國小、北斗國中及彰化藝術高中舉辦「月掩金星」觀測活動，縣長王惠美將現身與民眾一同觀月，錯過再等40年。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府表示，這3所學校將在明晚6點半至8點半，帶領學生與民眾一同觀星，當晚也特別安排地球科學老師，向學生與民眾介紹2023年的天文事件。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

有老師將進行月掩金星的觀測講解，最後有獎徵答，是相當難得的天文教育機會。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

「月掩金星」天王奇景已上百年未曾發生在傍晚後，將於24日晚上7點52分左右發生，彰化縣政府將在明晚6點半，在南郭國小、北斗國中及彰化藝術高中舉辦「月掩金星」觀測活動，縣長王惠美將現身與民眾一同觀月，錯過再等40年。

「月掩金星」發生的頻率並不低，不過通常發生在白天，因此被陽光淹沒，一般民眾要發現並不容易，「月掩金星」發生時，金星會在短短不到半分鐘的時間，完全消失於眉月邊緣，就像日食一樣，上次出現肉眼可見的「月掩金星」是在1974年。

彰化縣政府表示，這3所學校將在明晚6點半至8點半，帶領學生與民眾一同觀星，當晚也特別安排地球科學老師，向學生與民眾介紹2023年的天文事件，接著開始進行月掩金星的觀測講解，最後有獎徵答，是相當難得的天文教育機會。

南郭國小在天文教育耕耘將近20年，學校5、6年級學生每周都有一節天文課，包含望遠鏡操作、認識星座、天文知識等，遇到特殊星象事件也會在學校進行星空觀測及辦理相關活動。

北斗國中圓頂天文台斥資350萬興建，自2020年建置至今，共辦理了4場教師增能研習、8場學生體驗營隊、2場親子體驗營及35場的國小體驗課程，吸引超過700名親師生參與。

彰化藝術高中也推動天文實作教育，搭配天文奇景、天文觀測活動，像是2021年11月19日月偏食、2022年11月8日月全食「血月」暨月掩天王星觀測等，都深受師生好評。

台灣過去百年發生28次的「月掩金星」，其中22次在白天，只有6次是在晚上，這次錯過要等到40年後的2063年5月31日，因此民眾要把握機會，彰化縣政府歡迎所有鄉親，一同到彰化追星。