民進黨秘書長許立明（中）23日召開記者會，介紹新上任發言人立委林楚茵（右）與新北市議員卓冠廷（左）。（王英豪攝）

民進黨新增發言人沒英系？湧言會林楚茵說「脫穎而出」原因。曾薏蘋攝

民進黨新增發言人沒英系？湧言會林楚茵說「脫穎而出」原因。曾薏蘋攝

民進黨祕書長許立明今天公佈兩位新增發言人增加戰力，湧言會的立委林楚茵及正國會的新北市議員卓冠廷，再加上新聞部主任兼發言人張志豪也是湧言會成員，被問到沒有英系發言人是否有派系考量？及目標鎖定新北市長侯友宜？林楚茵表示，她跟卓冠廷一向都是都是針對議題沒有派系考量，「這是我們出線的原因」。

此外，副總統賴清德繼續邀集各派系餐敘，今晚受邀派系是湧言會成員。至於英系部分，林楚茵認為，除了黨主席的時間，還有各派系黨公職面臨選舉年，大家要時間湊在一起，不是很容易，餐敘是一群人，不是一個人，要跑行程很不容易，「有些派系成員龐大，包括內部誰來吃，都要協調」。

民進黨祕書長許立明記者會指出，現在社會流通數量速度快很多，黨部發言系統應該更加強化，目前除了國際部主任謝佩芬負責國際議題，還有新聞部主任張志豪，再新增兩名生力軍，立委林楚茵及新北市議員卓冠廷。

許立明說，林是不分區立委，其戰力、立院問政都非常優秀，因此延攬到黨部當發言人；卓冠廷曾是台灣最年輕直轄市新聞局長，文教、交通等非常熟稔，增加兩位戰力，在整個資訊爆炸中跟社會溝通，兩位是非常年輕、優秀夥伴。

林楚茵指出，站在這個台子她又熟悉又陌生感覺，以前她也坐在採訪區跟大家一樣採訪民進黨新聞，對於未來發言陳述都會根據事實，今天有媒體用戰鬥團隊來形容他們，今天他們認真上工，每天都是最快速回應需求，清楚傳達政治理念。今天正式上工穿上制服。希望表現跟大家站在一起。

卓冠廷說，感謝主席給祕書長給予機會，他曾擔任台中市府新聞局長跟發言人，手機是24小時不關機，這角色對他來說就是服務，他會把這份工作做好。希望黨部訊息可以透過他們跟外界溝通。對於錯假訊息，能讓民眾了解，未來跟媒體溝通也會拿出相關數據及證據。