美中貿易戰後，美國與大陸關係長期不佳，尤其美國政府為了牽制大陸高科技與軍事實力發展，對其先進半導體設下嚴格出口管制措施，且制裁力道持續加強，近期也傳出，大陸調整補助半導體的方法，改掉大撒幣方式以特定廠商為主，然而分析師認為，即使如此，大陸晶片業在缺少國際廠商的協助下，很難突圍達成自給自足的目標。

美國推出520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，補貼在美生產半導體的廠商，近期傳出要擴大管制領取補助的廠商在大陸的業務，先進晶片的產能不得比現有產能擴大逾5%，舊晶片產能則不得擴大10%，同時設下投資10萬美元的支出上限。

對此，中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析指出，主要目的是遏止中國本土或透過外資力量擴大半導體規模，台廠過去在大陸投資規模小，產能比重僅個位數，預期美國新的管制措施對台廠影響應有限，但南韓三星與SK海力士投資規模較廣，預計衝擊也會比較大。

此外，大陸為了反擊美國制裁，一改先前大撒幣的補貼手段，有意以特定廠商為主進行補助，集邦科技半導體產業分析師喬安則認為，大陸致力朝半導體自給自足率70%的目標邁進，但缺乏國際廠商支持，要達成目標的難度相當高。

喬安提到，主要原因在於，半導體上中下游的關鍵技術都被國際廠商掌握，因此大陸廠商難以突破。事實上，研究機構Gavekal Dragonomics早在去年底就曾警告，大陸許多重要的半導體公司將被美國的最新措施「摧毀」影響範圍相當廣泛，「沒有一家大陸企業不會受到影響，即使是外圍公司仍會產生衝擊。」