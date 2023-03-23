澎湖有史以來最大咖涉貪案，澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲、機要祕書陳淑美涉人事關說收賄遭地院羈押禁見，2人不服羈押提出抗告，高雄高分院23日先駁回陳女抗告，劉陳昭玲部分尚未裁定。

檢察官指揮廉政署日前兵分19路，約談及拘提15名縣議會、縣府等涉案被告及涉嫌人，最後針對劉陳昭玲、陳淑美及議長好友孫春梅等3人聲請羈押。檢方指控3人均涉犯《貪汙治罪條例》罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑，並認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

劉陳昭玲、陳淑美、孫春梅涉嫌分別就縣政府車船處某人事案收賄36萬，車船處某預算案收賄15萬元，劉陳昭玲另涉嫌圖利特定違章建築業者，使其保有不斷水斷電之不法利益，法院認被告等人，涉犯貪汙治罪條例，裁定劉陳昭玲與陳淑美羈押禁見，孫春梅已無羈押之必要，以20萬交保。

檢調也發現，澎湖縣府前車船處賴姓處長涉嫌以購買價值15萬的名牌包討好議長，以求車船處預算過關，有觸犯貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪之虞，訊後以5萬交保。

劉陳昭玲、陳淑美2人均不服羈押並提出抗告。針對陳淑美部分，高雄高分院認為，根據檢方證據，有數名證人證述不利陳女，且辯解與證人證詞多處不符，有不和情理之處。訊後認定陳女有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞裁定羈押禁見，認事用法，均無違誤，駁回陳女上訴，本案不得再抗告。

依《地方制度法》第79條規定，縣議員必須被判刑確定，才由內政部解除其職權或職務，劉陳昭玲被羈押後，暫時處於不能執行職權狀態，但不會撤銷她議員及議長職務。

劉陳昭玲是湖西鄉沙港村人，25歲首次參選議員即當選，參政41年幾乎每戰必勝，去年底創下當選10屆議員的紀錄，除擔任過2屆副議長，且第15至20屆連續當選6屆議長也寫下台灣地方自治史紀錄。