日本二刀流好手大谷翔平WBC冠軍賽，與天使隊友「神鱒」卓奧特上演大對決，成功將這位當代首屈一指的強打者給三振出局，賽後大谷翔平抑制不住激動情緒，把手套以及頭上的帽子全都丟了出去，據美國名人堂博物館推特發文，日本隊向博物館捐贈了冠軍賽中使用的球具，其中包含大谷翔平的球帽。

日媒《The Answer》報導，大谷翔平丟帽的動作在推特造成話題，轉播當下並沒有拍攝球帽最終的落點，從現場拍攝的畫面來看，球帽落在日本板凳席前，但遠遠超出三壘側跑壘指導區，飛行距離大約為15公尺，能將球帽甩得那麼遠，讓網友齊聲喝彩，讚嘆大谷翔平威猛的力量，「丟出去的速度也有100英哩吧」。

Shohei Ohtani starred on the world’s stage, and the cap the @WBCBaseball MVP wore in Tuesday night’s championship game is among several Team Japan and Team USA artifacts headed for Cooperstown.https://t.co/lje9PMbh2y pic.twitter.com/q9Acg5mgCc — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) March 22, 2023

We congratulate Team Japan on its @WBCBaseball victory, and thank them for the artifacts that were donated to the National Baseball Hall of Fame following the game, including equipment from Masataka Yoshida, Munetaka Murakami, Shota Imanaga, Hideki Kuriyama and Shohei Ohtani. pic.twitter.com/Iz8zzFFnIe — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) March 22, 2023

除了大谷翔平的球帽，吉田正尚的球棒、村上宗隆的打擊手套及頭盔、今永昇太的球衣及栗山英樹的教練外套，全都展示在名人堂博物館，美國球星崔伊騰納（Trea Turner）也將釘鞋及打擊手套捐出，溫萊特（Adam Wainwright）也一起響應，將帽子捐獻給博物館供粉絲展示。

大谷翔平預計將在31日開幕戰先發登板，面對去年賽季美聯西區墊底的運動家，為了找回輪值節奏，天使球團安排大谷翔平在25日小聯盟熱身賽中，執行例行賽前最後一次投球任務。