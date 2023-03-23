日本二刀流好手大谷翔平WBC冠軍賽，與天使隊友「神鱒」卓奧特上演大對決，成功將這位當代首屈一指的強打者給三振出局，賽後大谷翔平抑制不住激動情緒，把手套以及頭上的帽子全都丟了出去，據美國名人堂博物館推特發文，日本隊向博物館捐贈了冠軍賽中使用的球具，其中包含大谷翔平的球帽。
日媒《The Answer》報導，大谷翔平丟帽的動作在推特造成話題，轉播當下並沒有拍攝球帽最終的落點，從現場拍攝的畫面來看，球帽落在日本板凳席前，但遠遠超出三壘側跑壘指導區，飛行距離大約為15公尺，能將球帽甩得那麼遠，讓網友齊聲喝彩，讚嘆大谷翔平威猛的力量，「丟出去的速度也有100英哩吧」。
除了大谷翔平的球帽，吉田正尚的球棒、村上宗隆的打擊手套及頭盔、今永昇太的球衣及栗山英樹的教練外套，全都展示在名人堂博物館，美國球星崔伊騰納（Trea Turner）也將釘鞋及打擊手套捐出，溫萊特（Adam Wainwright）也一起響應，將帽子捐獻給博物館供粉絲展示。
大谷翔平預計將在31日開幕戰先發登板，面對去年賽季美聯西區墊底的運動家，為了找回輪值節奏，天使球團安排大谷翔平在25日小聯盟熱身賽中，執行例行賽前最後一次投球任務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。