因台灣車市需求下滑，中華去年度銷售量約為4.5萬輛，年減11.76%。因全球通膨及美國升息影響消費者購車意願，四輪外銷去年上半年面臨經銷商調整庫存，去年第三季客戶恢復正常下單，2022年四輪外銷約1000輛。2022年電動機車銷售約6800輛。中華2022年營收295.54億元，年減5.05%。獲利能力方面，雖受原物料上漲、車用晶片短缺影響，但因公司控管費用且提前備料，毛利率由2021年的15.87%回升至16.35%；但因營業費用明顯增長，營業利益19.40億元，年減4.86%。因業外認列新安產險防疫理賠鉅額虧損，稅後虧損77.58億元，以股本55.36億元計算，每股虧損14.01元。因本業仍有獲利且保留盈餘充足，公司擬配發現金股利4元，以周三收盤價61.9元計算，現金殖利率達6.46%。

因公司強化新能源車型產品線、主力車型改款，且2022年新導入MG品牌將持續推出全新車型，中華2023年展望樂觀，內銷目標5.3萬輛，年增17.78%。而電動機車將推出全新車款，目標銷售10000輛，四輪外銷穩健增長至1050輛。展望今年，因2022年已保守提列防疫險相關費用，若無業外轉投資鉅額虧損影響，整體獲利可望顯著回升，法人預估，毛利率表現平穩，營收可望雙位數成長，年度轉虧為盈。

而氣候變遷是全球共同的挑戰，而邁向「2050淨零轉型」是國際同時也是台灣的目標；為展現推動ESG生態圈的決心，中華本周假彰化「成美文化園區」舉辦中華汽車協力會會員大會，會中由總經理陳昭文說明中華汽車營運現況及長期發展策略，本次報告更強調推動綠色供應鏈的作法與決心，將攜手協力廠商一起動起來，與中華汽車一同推動「2050淨零碳排」。

去年3月，政府公布淨零排放路徑圖，期望透過推動四大轉型，包含能源、產業、生活以及社會領域來逐步落實此長期目標。為響應政府「2050淨零碳排」政策，中華在內部制定「環境永續政策」與「淨零宣言」，除了承諾依「台灣2050淨零碳排路徑」之架構，設定短、中、長期減碳目標、2050年達成生產全過程碳中和外，更以2050淨零碳排為目標，充份落實在「節能減碳、能源轉型、積極發展及低碳運具」等四大方向上；此外，更將以「以大帶小」的共好思維帶領並協助上下游供應鏈體系相關企業，共同朝向淨零碳排之目標。

總經理陳昭文表示，中華今年度將啟動「以大帶小」方式，結合政府與轉投資公司(睿華國際顧問)之內外部資源，持續以自身經驗主動協助與輔導協力廠商推動「輔導溫室氣體盤查」、「節能減碳輔導及補助」及「倡導綠電建置」三大主軸，期望能讓中衛體系循序漸進低碳轉型，共同朝「2050淨零碳排」目標以穩健的步伐邁進。