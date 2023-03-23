美系外資表示，預計半導體產業會在下半年開始復甦，但目前預估下半年的復甦會弱於預期，雖然上半年觸底反彈的主要觀點仍然存在，只是下半年的復甦成度恐不如預期，尤其是PC和智慧手機市場，目前客戶對於庫存的回補仍然存在保守態度，PC庫存修正週期恐將持續更長時間。

美系外資表示，PC目前品牌客戶庫存補貨動力不足，對庫存控制持保守態度，信心水平較低，這也將受到持續宏觀經濟不確定的影響。至於智慧手機，根據調查顯示，產業狀況看起來與PC市場相似。此外，也沒有看到任何有意義的新人工智能，整體而言，半導體全產業的庫存修正週期是可能會延長1~2個季度。

就半導體個股來說，由於下半年需求前景弱於預期，故美系外資下調了台積電(2330)和聯電(2303)的產能利用率(UTR)假設，估計下半年的12吋UTR將從從95~100%下將到93~95%，且下半年將從88~97%降低到85~90%。此外，有鑑於需求放緩，故晶圓廠也恐會將低之資本支出。

聯發科部分，美系外資表示，將聯發科2023年、2024年盈利預測下調2.6%、3.3%，主要是為了反映下半年的智慧手機銷量低於預期，此外，現在相信智慧手機SoC(系統單晶片)製造商的庫存修正週期可能會延長1或2季度，並預計聯發科2023年出貨量將年下降19%至3.96億台。在定價方面，目前看到越來越大的定價壓力，尤其是對於中低端5G智慧手機。展望2023年全年，預計聯發科全年將年減少13.3%，每股盈餘落在47.54元，毛利率估計為47.6%，然後在2024年年營收反彈增長17.2%。