慶祝Canter推出60周年，FUSO商用車台灣總代理台灣戴姆勒亞洲商車將推出一系列車主活動，宣布將自即日起推出「Go Canter, Go Big」FUSO Canter 60周年經典堅達攝影徵件活動，將募集車主與堅達的照片，活動期間上傳照片集創作理念至活動官方網站，就有機會獲得台北—日本東京雙人來回機票、PS5遊戲機等獎。

台灣戴姆勒說，所有參加活動的作品將經由「網路票選」及「台灣戴姆勒亞洲商車評審團」進行專業評選。除募集照片之外，台灣戴姆勒也同步針對購車推出優惠促銷，至3月底前購買FUSO堅達5噸，就送5萬公里（5次）原廠零件免費全車保養。

台灣戴姆勒表示，台灣第一代Canter在1983年時推出，並取名為「堅達」，恰逢台灣經濟發展重要階段，肩負許多基礎建設與科技產業發展的重責大任。堅持與時俱進的Canter，60年一路走來早已讓「堅達」兩字成為台灣小型商用車的代名詞。

回顧Mitsubishi FUSO Canter發展，第一代Canter於1963年在日本上市，T720敞篷車型首次進入輕型商用車市場，歷經至第三代Canter T200系列達到3噸，並採用馬力更大的柴油引擎，使車輛載重能力與速度都獲得明顯提升，為符合運輸市場的需求。FUSO Canter載重能力不僅越來越強，更具有3.49噸至8.55噸廣泛的產品陣線，提供更多元選擇。

台灣市場方面，於1983年推出第一代Canter商用車，並取名為「堅達」，除音近Canter車名原文，同時也藉此讓消費者感受到此車堅固、耐用、可靠的意涵；1996年第二代國產Canter從中華汽車廠徽改掛三菱廠徽並導入CD音響，至今在路上仍可見第二代車款。 第三代Canter於2007年問世，除外觀更現代感，並順勢增強引擎馬力、扭力輸出並提供14尺長貨斗版本；2013年第四代Canter導入新世代柴油引擎，並首度應用Duonic雙離合器變速箱，同時將ABS、EBD與BOS列為安全標準配備。

2017年台灣戴姆勒亞洲商車成立，為因應未來能源趨勢，FUSO於2017年推出品牌首款純電動商用車 — FUSO eCanter，不僅力展品牌的科技技術，更為加速未來在電動商用車市場及運輸物流業的先驅車款，以實現歐盟和其他海外市場碳中和的目標，於2022年亦發表次世代eCanter展現新科技的發展技術。