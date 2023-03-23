中國駐韓國大使館22日在微信公眾號發文稱，近年來，不少外國人赴韓進行美容整形，一些人因此捲入醫療糾紛，手術失敗甚至鬧出人命的情況也時有發生，因此提醒赴韓整容的中國公民須謹慎。

中國駐韓國大使館提醒，切忌盲從廣告宣傳，不被誇張用語、折扣優惠蒙蔽雙眼；術前全面了解手術風險及可能的併發症、後遺症，客觀理性做選擇。另外，謹慎選擇仲介機構，如選擇仲介機構，務必謹慎確認其資質，簽訂協議時明確雙方權利義務，謹防非法仲介。

文章提醒，選擇正規醫療機構和專業整形醫生。可事先登錄大韓整形外科醫師會網站，確認相關醫院是否登記在冊、診療醫生是否專業出身，多管道了解醫院口碑和醫生既往執業狀況。

文章指出，發生醫療糾紛時通過正當途徑理性維權。維權途徑包括與院方協商解決、通過韓國醫療糾紛調停仲裁院進行仲裁、法律訴訟等。

中國駐韓國大使館更說，「如術後容貌發生較大變化，或尚處術後恢復階段，出境回國時應攜帶好手術證明材料，以免影響辦理登機或後續出入境手續。」