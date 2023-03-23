韓星金智勳出道多年，因長相俊俏、外型挺拔加上精湛演技，受到大眾矚目，近期更因演出韓版《紙房子》再度攀上演藝事業高峰。近日受邀登上節目《我家的熊孩子》的他，意外自爆「不愛洗衣服」的習慣，並進一步說明原因，眾人聽完後仍相當傻眼。

金智勳因演出演出韓版《紙房子》再度爆紅，目前留著一頭長髮的他也成為個人特色，受到不少女粉絲的喜愛。而近日他登上節目《我家的熊孩子》時，才驕傲得說媽媽總是稱讚他很懂事，就被主持人徐章勳吐槽「但他很不愛洗衣服」的特殊癖好，衣櫃裡甚至有很多件買來以後都沒洗過的衣服，他後來也坦承對因為時尚領域很有興趣，認為有些衣服洗了之後會改變版型，所以如果衣服被濺到污漬，那他也只會清洗髒污的那一塊，不會整件都拿去清洗。

另一名主持人申東燁也相當好奇，如果是外套類的不清洗還能理解，但像是T-Shirt、襯衫類等貼身衣物應該就不可能不洗。對此，金智勳雖沒有正面答覆，但承認確實有一件白襯衫一次都沒洗過，而且他很幸運地沒有體臭，所以就算流汗也只要拿去曬一曬即可；他還強調穿來節目的褲子也是買來5、6年從沒洗過，這讓眾人聽到後都驚訝不已。影片播出後，也在網路上引起網友們熱烈討論。