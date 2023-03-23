日本當紅男星佐藤健，憑藉《First Love 初戀》再次擄獲一票粉絲的心，3年前曾來台宣傳電影《那一夜》，現在又傳出他將再度來台為黑松茶尋味代言，時間是27日下午約4點55分抵達桃園機場第二航廈，並駐足約20分鐘左右與粉絲媒體見面拍照。

暌違3年， 佐藤健27日即將再度訪台，靠著「初戀男神」的迷人魅力霸榜影音平台，也間接吸引台灣茶飲品牌「茶尋味」首次跨海邀約。消息曝光後，想必有大批粉絲到現場欣賞男神風采，不過公關表示，當日只開放拍攝不受訪，不過向來寵粉的佐藤健，有機會與現場接機幫粉絲簽名、一同合影留念。

佐藤健過去出演《神劍闖江湖》、《戀愛可以持續到天長地久》等累積不小名氣，之後參與Netflix日劇《First Love初戀》飾演深情飛行官「並木晴道」一角，深情模樣融化不少人的心，此次來台勢必再掀一波話題。