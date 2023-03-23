基隆市長謝國樑23日上午赴基隆長庚醫院站，向等車的民眾宣導市府新推出的免費接駁公車政策。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為紓解安樂區國道客運的壓力，也提供民眾更多元化的通勤選擇，基隆市政府自23日起試辦直達八堵車站轉乘台鐵直達車的免費接駁專車。基隆市長謝國樑上午也特地實地搭乘，並聆聽民眾的建議。基市交通處表示，將自24日起，增加4個站點，讓更多民眾可以利用。

謝國樑23日一早就到了基隆長庚醫院的候車亭，親自向候車民眾宣導免費接駁公車政策，鼓勵大家善加利用。不過由於市府22日才宣布這項政策，許多民眾仍然難改平日的通勤習慣，利用通勤接駁專車的民眾並不算多。

有民眾向謝國樑表示，這項接駁公車政策的立意良好，可以讓通勤的民眾輕鬆抵達台北市區，後續再轉乘到工作地點，相當方便。不過也有民眾向謝國樑表示，23日試辦的接駁公車，只有基隆長庚醫院站而已，希望能夠增加幾個站點，方便麥金路沿線的通勤族搭乘。

謝國樑在聽取民眾的意見後，當場要求交通處與公車處，依民眾意見反饋納入調整。

除謝國樑外，包括基隆市交通處長王圳宏、公車處長陳新埤，以及市議員林沛祥、秦鉦也陪同謝國樑搭乘接駁專車。林沛祥表示，公路總局近日陸續請其他客運業者投入車輛協助國道客運9026營運，市府也推動接駁公車，都是希望能解決民眾通勤面臨的各種問題。他也希望中央及地方能夠共同努力，協助民眾解決上班難、回家也難的問題。

基隆市交通處長王圳宏表示，許多民眾在一開始還難以改變平日通勤的習慣，但也有民眾對市長表達肯定。為進一步提供更多民眾服務，自24日早上起，市府試辦的接駁公車將新增包括樂利三街、婦幼中心、自強橋頭、富景天下等4個站點。

交通處表示，試辦安樂區往八堵車站直達公車，分別於平日上午7時10分、7時20分共2班次，自長庚醫院站位發車後直達八堵車站，預計抵達八堵車站時間分別為7時25分及7時35分，視路況可能略有誤差。

民眾可無縫轉乘臺鐵109次自強號，7時43分八堵站出發，在8時整抵達南港車站，從長庚醫院站位到南港車站，僅需40至50分鐘且具穩定可靠性，這對安樂區居民是一大福音。這項接駁公車計畫，預計試辦至3月31日止，試辦期間免費乘車，敬請民眾在長庚醫院公車站的國道客運站區搭乘「往八堵站接駁公車」，市府將視情況進行站點滾動式調整。