為因應詐騙集團囚禁人頭帳戶反罪型態，行政院會23日通過法務部所提的《刑法》第302條之1、第303條及第339條之4修正草案，對於意圖施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上者，將提高刑度，最重可處7年徒刑，在剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害時，最重可處無期徒刑；對於以深偽影像或聲音進行詐欺，將增訂為加重事由，最重可處7年徒刑。

行政院會23日通過法務部所提的《刑法》修正草案。（黃婉婷攝）

法務部指出，此次刑法修正草案，以「擴大處罰」、「加重刑責」為修法重心，其中增訂加重「剝奪行動自由罪」，包括3人以上共同犯本罪、攜帶凶器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，將提高刑度，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

同時增訂加重結果犯，犯本罪而有前揭加重處罰事由，造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

法務部也增訂加重詐欺類型，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。