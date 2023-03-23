桃園區市議員林政賢23日在議會指出，桃園市行政區劃分已多年未檢討，桃園區與中壢區前兩大行政區人口暴增，他建議桃園「大檜溪」和中壢「青埔」應該各自獨立成一區。局長劉思遠則表示，要待中央行政區劃法通過，尚無法源依據。

林政賢說，台北市於1990年3月12日將原本的16區整併為12區，桃園則已多年未有行政區的重新劃分，桃園與中壢市前兩大行政區，建議應該桃園大檜溪地區與鄰近的龜山部分地區以及南崁一帶整併，中壢的青埔地區則可以獨立出青埔區，2處共通點都因重劃，大樓林立，新移入人口居多，且2區民眾多為新入住住民，能減少衝擊，局長劉思遠則表示，尚待中央行政區劃法通過，尚無法源依據。

桃園區市議員林政賢23日質詢。(蔡依珍攝)

針對一里一幹事部分，林政賢反映桃園區公所民政課員額約61人，其中里幹事28位，其中兩位主要負責執行業務，其他里幹事則依序配置兩到三個里不等，里幹事一人分配多里，現行的桃園則是，平均每個里幹事服務3.37個里，人口遽增，每4年幾乎都會分出新里，里幹事數量不變，里數一直增加，應未來一里一幹事為目標增加員額，里基層事務業務繁雜，應著手增聘，局長劉思遠表示將朝此方向努力。

針對里基層建設經費，林政賢指出，每個里僅有60萬元，到了年往往已用罄，不分大小每個里都是60萬，應該要在60萬之外，另外按照大小里2000戶以上得再增加10萬、3000戶以上再增加15萬，才夠用，不然光是除草除樹、清溝、甚至滅火器更換，很快就沒有經費，局長劉思遠表示應妥善評估。