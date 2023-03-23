生技股王保瑞(6742)今日開高後，再度亮燈漲停654元，再創新天價、中裕(4147)也強力鎖在漲停板87.4元，成功匯聚生技族群多頭人氣，中低價位個股表現活潑，杏國(4192)、泰福-KY(6541)漲幅都在4%以上，佐登-KY(4190)、皇將(4744)及永日(4102)等漲幅都在3%以上，上櫃生醫指數表現優於上市，漲幅在0.7%左右。