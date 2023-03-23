保瑞挾著2月單月EPS6.48元，年增499%，一個月賺贏去年第4季的5.38元，股價連2日漲停，今天以654元刷新掛牌來新高價，坐穩生技股王寶座。保瑞受惠產品組合改變，自有藥證產品比重大增，獲利水漲船高，2月營收新台幣15.75億元、年增377%，稅後盈餘4.95億元、年增516%，每股盈餘6.48元，年增499%；累計前2月營收34.7億元，稅後盈餘6.87億元，每股盈餘9.06元，年增374%。
佐登-KY斥資30億打造的全球首座巴洛克風格佐登妮絲城堡受到歡迎，自去年10月啟用到目前為止，已超過過百萬人次入園，貢獻佐登逾3億元營收。預期城堡今年預計入園人次將達190萬，以平均客單價550元估算，可貢獻今年營收近10億元。全球疫情趨緩，佐登兩岸門市營運將恢復疫情前水準，再加上城堡的貢獻，法人預期，今年營收有機會年增3成以上。
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