巴西央行利率決議委員會Copom決定將Selic基準利率維持在13.75%不變。此決議符合市場預期，但也意味著巴西央行扛住了來自魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）新政府要求降低借貸成本的巨大壓力。

該央行在政策聲明中指出，考量情勢的不確定性，決策委員會仍然保持警惕，並將評估長期維持Selic利率不變的策略是否足以確保通膨收斂。Copom將持續堅持下去，直到「反通貨膨脹」（disinflation）的過程得已確立，以及通膨預期錨定在央行設定的目標附近。目前通膨預測已經顯示進一步惡化，尤其就更長期而言。

巴西財政部長Fernando Haddad批評這份聲明「非常令人憂心」，央行下一個決定可能使該國的財政陷入危險，「Copom甚至暗示有可能升息，而巴西的利率已經是現今世界上最高的利率」。他指的是巴西央行決策官員堅稱如果「反通貨膨脹」沒有如預期那樣發展，他們將毫不猶豫地重啟升息。

該財長並表示，巴西的通膨比其他發展中國家受控，而通膨預期則可能因為發生新的事件而迅速降低。

美國銀行拉美策略部門主管David Beker在給客戶的報告中表示，他仍然認為寬鬆周期將於5月開始啟動，但基於這次聲明的基調，延後的風險已經升高。

法國巴黎銀行拉美研究部門主管Gustavo Arruda表示，這份聲明變得較為「鷹派」，降低了在下一次政策會議降息的可能性。他並預期直到明年5月利率都將維持不變。

巴西2月份的年通膨率降至5.6%，但仍遠高於今年通膨率為3.25% 的官方目標。此外，巴西央行將2023年和2024年的通膨預測分別調升至5.8%和3.6%，並將明年的通膨目標訂於3%。