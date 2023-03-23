2023世界棒球經典賽日本以3比2打敗美國奪冠，成功拿下隊史上第三座冠軍，在這次的經典賽中，許多球員們親友也赴美應援，最大亮點莫過於投手高橋奎二的妻子板野友美，以及內野手源田壯亮的老婆衛藤美彩，更被網友封為經典賽「最美風景」，其實兩人曾分別為女團「AKB48」、「乃木坂46」前成員。

板野友美從人氣團體AKB48出道，是許多日本人心中的女神，更曾在「AKB第二屆總選舉」中獲得第4名，成為人氣穩固的中心成員之一，但她卻於2021年在個人社群宣布閃婚小六歲的日本職棒東京養樂多燕子投手高橋奎二，文中她形容老公「有著少年般天真率直的性格，總是喜歡直球對決，無論何時都保持者認真的態度，對待工作的投入也激勵她，為了能全力支持他而更精進自己」，消息一出讓許多粉絲心碎。

至於日本女團乃木坂46前成員衛藤美彩，2019年3月正式離開團體後，4月便被爆出與同鄉棒球手源田壯亮交往消息，半年後宣布結婚並公開合照，原就熱愛棒球的她，據悉是在某運動節目中與老公相識，且初次見面就對彼此有好感，之後透過聚會及私下多次見面後，便開始祕密交往。

如今板野友美與衛藤美彩日前一同到邁阿密現場觀戰，為場上的老公加油打氣，最後日本順利奪冠，也讓她們被封為「日本勝利女神」，事後兩人在IG曬合影，高顏質組合瞬間引發網友爆動，更吸引大批粉絲直呼羨慕，由於為女偶像出身，因此日媒《東京體育》報導，娛樂圈人士預估，因日本隊在經典賽亮眼表現，人氣加持，今後選手與女偶像交往結婚的機率有機會大增，更半開玩笑表示，或許已經有前成員在拜託板野友美「介紹一下誰給我啦！」