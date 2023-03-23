民進黨2024總統參選人，黨主席賴清德已定於一尊，對於不分區立委席次是否突破上次的13席，黨內高層表示，上次蔡英文總統拿到817萬票，「的確是不太容易超越的天花板」。

此外，對於民進黨年輕選票流失？黨內高層表示，台灣政黨輪替後，民進黨不是永遠的在野黨，在年輕人裡面，很多人出生時，執政黨就是民進黨，沒有在野黨的光環，因此年輕人是天生的反對黨。但未來青年政策上，比較重要的還是「不要那麼媚俗」，為拉年輕選票所以做甚麼事情，而是民進黨負責任對台灣土地、人民提出對的方向 是民進黨重要挑戰

黨內高層指出，不分區立委提名原則跟時程，民進黨不希望立委初選跟不分區有太多牽扯，掛上太多關連，人選上，是希望民進黨對於社會各層面族群都有考量；還是會有政治組，組別會盡量照顧各族群、職業領域跟弱勢，對未來國會運作不能沒有政治組。

至於上次是13席（票數是14席，受限婦女保障名額），黨內高層說，這次預估會比較謹慎，2022年蔡英文總統拿下八百多萬票，這個狀況從實際上面來說，是不太容易超過的天花板，但也是有可能，台灣社會自從民主化後，價值越來越多元，過去很清楚二元社會，但多元社會，這也代表選票會不斷被分出去。

至於民進黨年輕選票流失？黨內高層說，「這也是很正常」，當年戒嚴專制年代，對抗國民黨是實現社會正義非常重要的部分，民主對抗專制的二元社會，走到台灣民主化很久了，更多年輕人是關心不斷創造的議題，例如貧富差距、性別平等、環境土地等，這些都是民主化後一個個冒出來，接下來新的時代會有不同認同，價值分歧就在這裡。

他說，未來對於青年政策要更加關心，解決年輕人遇到的問題，包含低薪房價物價等，一方面是青年政策，二方面是年輕形象。